Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Капитан «СКА-Хабаровск»: дадим серьёзный бой ЦСКА, хотим реабилитироваться

Футбол

Полузащитник и капитан «СКА-Хабаровск» Александр Димидко поделился ожиданиями от «армейского» дерби в 17-м туре РФПЛ с ЦСКА. Матч состоится 18 ноября в Хабаровске.

«Приятно поучаствовать в «армейском» дерби. Первый бой мы проиграли, причём поражение обидное, не по счёту, а по игре. Слишком беззубо выглядели на выезде.

Хотим реабилитироваться и доказать, что мы не мальчики для битья. Дома дадим серьёзный бой ЦСКА», — рассказал Димидко в беседе с пресс-службой клуба.

В первом круге «СКА-Хабаровск» уступил ЦСКА 0:2.

Хавбек ЦСКА Макаров отправится с командой на матч со «СКА-Хабаровск»
Источник: Официальный сайт ФК "СКА-Хабаровск" Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА СКА-Хабаровск Александр Димидко
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент