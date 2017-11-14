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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Андерссон: Ибрагимович давно не играет в сборной Швеции, а мы всё говорим о нём

Футбол

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон считает, что пора прекратить говорить о возможном возвращении Златана Ибрагимовича в национальную сборную. Шведы по сумме двух стыковых матчей прошли Италию и добились права принять участие в ЧМ-2018 в России.

«Это невероятно. Ибрагимович перестал играть полтора года назад, а мы всё ещё здесь говорим о нём. Мне нужно говорить о великих игроках, которые есть в моём распоряжении сегодня. У нас много героев.
Когда Ибрагимович был с нами, мы играли в другом стиле. Учитывая, что он завершил международную карьеру, нам пришлось адаптироваться под другой стиль. Но Ибрагимович остаётся великим чемпионом», — цитирует Андерссона The Telegraph.

Андерссон: Швеция дважды сыграла на ноль, мы не имели права действовать иначе
Источник: The Telegraph Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол Златан Ибрагимович ЧМ-2018
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