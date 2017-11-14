По итогам первого периода продаж на ЧМ-2018 распределено более 622 тысяч билетов

16 ноября в 12:00 мск возобновятся продажи билетов на чемпионат мира 2018 года. По итогам первого периода продаж, который завершился 12 октября, болельщикам было распределено 622 117 билетов (на основании поступления платежей). В рамках этого периода были поданы заявки на 3 496 204 билетов, и спрос на многие билетные продукты и матчи многократно превысил количество доступных билетов. В связи с этим для распределения билетов была проведена случайная жеребьёвка, которая прошла в присутствии нотариуса.

Кроме того, ФИФА также выявила ряд заявок на билеты, которые не могли быть допущены для участия в жеребьёвке. Например, заявки на билеты на матчи команд, которые не квалифицировались на ЧМ-2018, а также заявки, поданные с нарушением общих правил (не более 4 билетов на один матч, не более 7 матчей).



Большая часть заявок была подана российскими болельщиками, и по итогам случайной жеребьёвки 57 процентов билетов было распределено болельщикам из России. Билеты, распределённые иностранным болельщикам, составляют 43 процента от общего числа распределённых билетов. В первую десятку вошли болельщики из США, Китая, Германии, Бразилии, Израиля, Англии, Финляндии, Мексики и Франции.



В рамках следующего периода продаж, который начнётся 16 ноября и завершится 28 ноября, болельщики смогут приобрести билеты в режиме реального времени в порядке живой очереди на FIFA.com/bilet. При этом заявки будут обрабатываться моментально, и билеты будут распределяться сразу после завершения оплаты. Принимая во внимание повышенный спрос и возможность того, что билеты, оставшиеся после прошедшего периода продаж, могут быть проданы очень быстро, мы рекомендуем болельщикам совершать покупку сразу после старта продаж в порядке живой очереди.



Билеты, приобретённые в ходе 1-го и 2-го этапов продаж, будут доставлены владельцам бесплатно в течение нескольких недель перед началом турнира. Доставка билетов начнётся не раньше апреля/мая 2018 года (возможны изменения).



«Было отрадно наблюдать столь существенный интерес к турниру со стороны российских и иностранных болельщиков. Лишь нескольким командам осталось пробиться в финальную часть, и мы снова ожидаем увидеть высокий спрос на билеты с возобновлением продаж в этот четверг. Учитывая такой интерес болельщиков со всего мира к чемпионату мира 2018 в России, хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что единственным официальным, легитимным и в то же время наиболее удобным каналом приобретения билетов является сайт FIFA.com/bilet. Болельщики, которые покупают билеты в других источниках, сильно рискуют не попасть на чемпионат мира, а нам бы, естественно, этого очень не хотелось», – сказал глава билетного департамента FIFA Фальк Эллер.



Билеты 4-й категории, которая зарезервирована исключительно для резидентов РФ, не будут доступны для приобретения в рамках следующего этапа продаж в порядке живой очереди. Это связано с тем, что все билеты 4 категории из квоты, доступной для продажи на данный момент, были распределены болельщикам в рамках предыдущего периода.



ФИФА выделяет специальные билеты для болельщиков с инвалидностью, маломобильных лиц и болельщиков с избыточным весом.

По инициативе российских властей, для посещения всех матчей чемпионата мира по футболу 2018, после покупки билета всем болельщикам необходимо также получить Паспорт болельщика. Рекомендуем подать заявку на получение этого бесплатного документа сразу после того, как вы получите по электронной почте подтверждение приобретения билетов после окончания периода продаж путем случайной жеребьёвки.



Для прохода на стадионы, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018, болельщикам необходимо иметь действительный билет и Паспорт болельщика. Кроме того, Паспорт болельщика позволяет воспользоваться дополнительными преимуществами и услугами: безвизовый въезд на территорию Российской Федерации, бесплатный проезд в специальных поездах между городами-организаторами, бесплатный проезд на общественном транспорте в день матча. Подробную информацию о Паспорте болельщика вы можете найти на сайте www.fan-id.ru.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года.