Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Сборная России определилась в какой форме сыграет против Испании

Футбол

Сборная России сыграет против Испании в красной форме. Об этом говорится на официальной странице национальной команды в «Твиттере». Вратарский комплект – зелёный.

Стоит отметить, что вратарская футболка с 99 номером принадлежит голкиперу «Зенита» Александру Лунёву. Напомним, что накануне основной вратарь сборной России Игорь Акинфеев тренировался индивидуально.

Матч Россия – Испания состоится 14 ноября. Начало – в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Купить билеты на матч Россия – Испания можно на «Чемпионате».

Фото формы можно посмотреть в «твиттере» сборной России.

Игроки сборной России присоединились к акции поддержки больных сахарным диабетом
Источник: Официальный "Твиттер" сборной России по футболу Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол Сборная России — Футбол Фото ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент