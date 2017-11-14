Сборная России определилась в какой форме сыграет против Испании

Сборная России сыграет против Испании в красной форме. Об этом говорится на официальной странице национальной команды в «Твиттере». Вратарский комплект – зелёный.

Стоит отметить, что вратарская футболка с 99 номером принадлежит голкиперу «Зенита» Александру Лунёву. Напомним, что накануне основной вратарь сборной России Игорь Акинфеев тренировался индивидуально.

Матч Россия – Испания состоится 14 ноября. Начало – в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Купить билеты на матч Россия – Испания можно на «Чемпионате».

Фото формы можно посмотреть в «твиттере» сборной России.