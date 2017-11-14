«Волгарь» объявил о смене руководства клуба

Астраханский «Волгарь» объявил, что в клубе сменилось руководство. Юрий Махошвили покинул команду, где являлся руководителем учреждения, написав заявление об уходе по собственному желанию.



На смену Махошвили пришёл один из его заместителей — Денис Саблин, работающий в клубе с 2013 года. В «Волгарь» пришёл после окончания магистратуры по направлению спортивного менеджмента в британском университете Ковентри и занял должность заместителя руководителя по финансам и маркетингу.



Приказом министра физической культуры и спорта Саблин назначен временно исполняющим обязанности руководителя, сообщает пресс-служба «Волгаря».



После 23 туров ФНЛ «Волгарь» расположился в таблице на девятом месте, имея в активе 33 очка.

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