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Сборная Шотландии заинтересована в услугах О’Нила и готова удвоить его оклад

Футбол

Руководство Футбольной ассоциации Шотландии продолжает поиски нового главного тренера после ухода Гордона Страчана в начале октября этого года. The Guardian сообщает, что в сферу интересов шотландцев попал наставник сборной Северной Ирландии Майкл О’Нил.

Если 48-летний специалист решит покинуть свой пост и принять предложение сборной Шотландии, то будет зарабатывать вдвое больше. Североирландцы платят О’Нилу £ 1 млн (€ 1,1 млн) в год плюс бонусы.

Контракт Майкла О’Нила действует до лета 2020 года, а сумма компенсации за расторжение договора составляет £ 750 тыс. (€ 840 тыс.).

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Источник: The Guardian Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Северной Ирландии — Футбол Сборная Шотландии - Футбол Гордон Страчан Майкл ОНил ЧМ-2018
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