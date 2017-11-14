Сборная Шотландии заинтересована в услугах О’Нила и готова удвоить его оклад

Руководство Футбольной ассоциации Шотландии продолжает поиски нового главного тренера после ухода Гордона Страчана в начале октября этого года. The Guardian сообщает, что в сферу интересов шотландцев попал наставник сборной Северной Ирландии Майкл О’Нил.

Если 48-летний специалист решит покинуть свой пост и принять предложение сборной Шотландии, то будет зарабатывать вдвое больше. Североирландцы платят О’Нилу £ 1 млн (€ 1,1 млн) в год плюс бонусы.

Контракт Майкла О’Нила действует до лета 2020 года, а сумма компенсации за расторжение договора составляет £ 750 тыс. (€ 840 тыс.).