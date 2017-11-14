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Главный тренер сборной Уэльса не советует Бэйлу возвращаться в Англию

Футбол

Тренер сборной Уэльса Крис Коулман высказал мнение, что нападающему Гарету Бэйлу не следует переходить из «Реала» в команду английской Премьер-лиги. Ранее валлийский футболист выступал на Туманном Альбионе за «Тоттенхэм Хоспур».

«Я хочу видеть его играющим и получающим удовольствие от игры. Если продолжу работать тренером сборной Уэльса, то хотел бы, чтобы он остался в „Реале“. В Премьер-лигу ему возвращаться не стоит. Там и нагрузки выше, и жёсткой борьбы намного больше, чем в Испании. С его травмами это большой риск», — цитирует Коулмана интернет-портал Goal.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Уэльса — Футбол ФК Реал Мадрид Гарет Бэйл Крис Коулман АПЛ
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