Юристы министра финансов Испании будут защищать Роналду в деле о мошенничестве

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду изменил свою стратегию в деле о мошенничестве, которое ведёт испанская прокуратура. Об этом сообщает El Mundo.

Португальский футболист прибегнул к услугам юридической фирмы Equipo Economico, основанной нынешним министром финансов Испании Кристобалем Монторо. Все необходимые бумаги будут переданы одному из партнёров Монторо, которому предстоит отвечать за разработку новой стратегии.

Согласно заявлению, которое было сделано в июне этого года, футболист сборной Португалии с период с 2011 по 2014-й обвиняется в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн. В заявлении, в частности, говорится, что футболист сделал это посредством общественной организации, которую создал в 2010 году. Роналду обвиняется в неуплате тех денег, которые получал от своих имиджевых прав. В целом же Роналду обвиняется в четырёх преступлениях против налоговых органов Испании.