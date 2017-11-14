Полузащитник «Спартака» Романа Зобнин сегодня провёл тренировку в общей группе на равных со своими 13 партнёрами, принявшими участие в занятии. В расположение красно-белых вернулся полузащитник сборной Хорватии Марио Пашалич, завоевавший путёвку на чемпионат мира—2018.



Тренировка была разбита на несколько частей. Стартовала она на воздухе, где футболисты размялись, выполнили ряд упражнений на тактику и технику, а затем отправились в тренажёрный зал. После этого вместе с тренерским штабом во главе с Массимо Каррерой снова вернулись на поле, где и завершился сегодняшний рабочий день «Спартака», сообщает пресс-служба красно-белых.

Зобнин провёл тренировку в общей группе «Спартака» без ограничений Фото: Официальный сайт «Спартака»