На фотографиях нового стадиона «Тоттенхэма» обнаружен таинственный герб

«Тоттенхэм Хотспур», который продолжает строительство своего нового стадиона, в социальной сети опубликовал новые фотографии будущей арены. На ней изображены места для vip-клиентов, а также ресторан, где посетители смогут провести время за ужином.

При этом на фотографиях появился таинственный герб с изображением буквы H. По данным британских СМИ, этот символ может стать отсылкой к началу истории лондонского клуба, который был основан в конце позапрошлого века.

В 1883 году на эмблеме «Тоттенхэма» был изображён герб с буквой H, причём он был тогда выполнен не в традиционных для современного времени синем цвете на красном фоне. Название клуба было изменено на «Тоттенхэм Хотспур» уже в апреле 1884 года, возможно, во избежание путаницы со старым клубом «Хотспур», который был основан в 1878 году.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «твиттере» «Тоттенхэма».