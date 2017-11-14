Сборная Швеции во время ЧМ-2018 будет базироваться близ Сочи

Сборная Швеции определилась с местом, где будет проживать и готовиться к матчам финального этапа чемпионата мира 2018 года. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщила шведская журналистка Анна Райден со ссылкой на директора сборной Швеции Ларса Рихта.

Шведы, которые в стыковых матчах по сумме двух встречи прошли Италию, будут базироваться близ Сочи. База находится возле аэропорта и тренировочного центра.

Чемпионат мира 2018 года пройдёт в России с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.