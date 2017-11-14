Саутгейт: на посту наставника сборной Англии я почти не сплю

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, в чём заключаются основные отличия его нынешней работы от должности наставника молодёжной сборной Англии, которую он ранее занимал

«Сон! Я спал почти весь день, а теперь я почти не сплю. Должность тренера ответственная, вы несёте ответственность за всех и каждого. Как игрок, вы чувствуете ответственность, но на самом деле ваша концентрация в основном зависит от вас самих и от вашей работы, вашей подготовки.



Как тренер, вы пытаетесь придумать каждый раз что-нибудь, чтобы улучшить что-то в своей команде, включая персонал и футболистов. У меня отличный шанс. Я очень горжусь этим. Надеюсь, что мой некоторый игровой опыт поможет мне в работе», — цитирует Саутгейта Shoot.