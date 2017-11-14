Зобнин: диск с записью моей операции не буду смотреть до конца карьеры

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, который восстановился от травмы и сегодня провёл тренировку в общей группе, рассказал о своём функциональном состоянии.

«Чувствую себя прекрасно. Очень рад, что наконец-то работаю на равных со всеми. Жду с нетерпением, когда выйду на поле в матче! Пока, естественно, сложно сказать, в оптимальных ли кондициях нахожусь. Это покажут игры. Форму буду набирать через них.



Знаете, через всё нужно пройти в жизни, как говорится. Постоянно следил за партнёрами, смотрел все игры и был в курсе всех дел команды. Самым сложным после операции для меня был первый месяц. Потом становилось всё легче и легче. Тренировался, старался восстановиться как можно скорее. Очень ждал того момента, когда наконец смогу выйти на поле. Считал дни до возвращения в строй. Смотрел на колено: разочаровывался, если оно было опухшим, радовался, когда опухоль спадала и боль исчезала. Что ж, такая интересная жизнь у меня… Самое главное, что уже травму залечил.



Раньше ожидаемых сроков вернуться в строй помогла поддержка близких и болельщиков. Спасибо им за это большое! Мне много людей писали и звонили. Было приятно. Ещё очень помогли близкие — родители и жена. Вместе мы всё прошли. Знаете, после операции нам дали диск с записью процесса. Он длился 40-45 минут. Как-то мы были дома, я сидел с сыном Робертом. Жена куда-то отошла. Смотрю, её нет уже где-то полчаса. Потом возвращается, вся такая серьёзная: «Посмотрела, что врачи с твоим коленом делали… Они же просто ювелиры. Ну и ты, конечно, молодец. Уже бегаешь, бьёшь по воротам, быстро идёшь на поправку. Пока наблюдала за операцией, думала: это же ужас вообще, как собираешься играть?.. Но у тебя, слава богу, получается восстановиться». А сам я записи с диска не смотрел. И точно не планирую делать это до завершения своей футбольной карьеры. Не хочу», — цитирует Зобнина пресс-служба «Спартака».