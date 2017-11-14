До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Вентура после первой игры со Швецией поругался с игроками и угрожал отставкой

Футбол

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура, который находится на грани отставки, мог покинуть национальную команду ещё до ответного стыкового матча с Швецией (0:0). Об этом сообщает Sky Sport Italia.

После первой игры в Стокгольме (0:1) футболисты сборной Италии выразили недовольство тактикой, по которой играет команда. В ответ Джампьеро Вентура заявил, что игроки вольны сами выбирать состав, а он подаст в отставку.

Также в Италии сообщили, что Вентура, чьё будущее должно решиться 15 ноября, покинул отель в Милане, причём сделал это через чёрный ход. Специалист не намерен посещать завтрашнее заседание Федерации футбола Италии.

15 ноября итальянская федерация футбола даст оценку работе Вентуры
Источник: Sky Sport Italia Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол Джампьеро Вентура ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент