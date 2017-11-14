Вентура после первой игры со Швецией поругался с игроками и угрожал отставкой

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура, который находится на грани отставки, мог покинуть национальную команду ещё до ответного стыкового матча с Швецией (0:0). Об этом сообщает Sky Sport Italia.

После первой игры в Стокгольме (0:1) футболисты сборной Италии выразили недовольство тактикой, по которой играет команда. В ответ Джампьеро Вентура заявил, что игроки вольны сами выбирать состав, а он подаст в отставку.

Также в Италии сообщили, что Вентура, чьё будущее должно решиться 15 ноября, покинул отель в Милане, причём сделал это через чёрный ход. Специалист не намерен посещать завтрашнее заседание Федерации футбола Италии.