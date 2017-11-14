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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Австралийцы использовали дрон, чтобы подсмотреть тренировку сборной Гондураса

Футбол

Сборная Австралии использовала дрон, чтобы посмотреть тренировку сборной Гондураса в преддверии ответного матча плей-офф к чемпионату мира 2018 года. Летающий аппарат был замечен над стадионом в Сиднее во время тренировки, и в Гондурасе посчитали, что таким образом соперник пытался разведать слабые стороны команды, пишет 101 Great Goals.

Напомним, что первая встреча между Гондурасом и Австралией состоялась 11 ноября и завершилась вничью – 0:0. Ответный матч Австралия – Гондурас состоится 15 ноября. Начало – в 12:00 мск.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Honduras Soccer.

Сборные Гондураса и Австралии сыграли вничью в первом матче плей-офф к ЧМ-2018
Источник: 101 Great Goals Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Австралии - Футбол Сборная Гондураса - Футбол ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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