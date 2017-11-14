Карвахаль не поможет «Реалу» в матче с «Атлетико»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль не примет участия в мадридском дерби. 18 ноября «Королевский клуб» в 12-м туре Ла Лиги сыграет с «Атлетико». Ранее сообщалось, что Карвахаль после проблем с сердцем готов вернуться на поле.

Даниэль Карвахаль пребывает на завершающей стадии своего восстановления, однако, по словам доктора Сесара Кесады, ему приходится увеличивать нагрузки постепенно, чтобы избежать рецидива.

Также «Реалу» по-прежнему не поможет голкипер Кейлор Навас. Костариканец пропустил уже месяц из-за травмы подколенного сухожилия и пока не готов играть.

Матч «Атлетико» — «Реал» пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало – в 22:45 мск.