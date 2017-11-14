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Назначены судьи на «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи 17-го тура РФПЛ

Футбол

Назначены судьи и инспекторы на матчи 17-го тура Премьер-Лиги. Встречу между «Краснодаром» и «Спартаком» рассудит Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба РФС.

18 ноября (суббота)

«СКА-Хабаровск» – ЦСКА: судья – Артём Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

«Динамо» – «Ахмат»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

«Краснодар» – «Спартак»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

«Арсенал» – «Рубин»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Ринат Деушев (Москва); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

19 ноября (воскресенье)

«Уфа» – «Урал»: судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Вячеслав Бочков (Сочи); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Юрий Чеботарёв (Краснодар).

«Анжи» – «Локомотив»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Валерий Данченко (Уфа); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

«Ростов» – «Амкар»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

«Зенит» – «Тосно»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Николай Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
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