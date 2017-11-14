Роналду признан лучшим игроком 2017 года по версии Goal

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2017 года по версии интернет-издания Goal. Второе место занял голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, а замкнул тройку призёров полузащитник «Реала» Лука Модрич. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси занял лишь четвёртое место.

Отметим, что в 2016 году аргентинец также остановился в шаге от тройки призёров. В прошлом году вторым стал нападающий «Барселоны» Луис Суарес, а третье место занял Антуан Гризманн («Атлетико»).

Награда «Goal 50» вручается каждый год. Главные редакторы и корреспонденты из 37 изданий Goal по всему миру оценивают 50 лучших футболистов планеты за последние 12 месяцев.