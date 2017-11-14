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Венгер не исключил, что может отправиться на ЧМ-2022 в качестве тренера сборной

Футбол

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в интервью Mirror признался, что никогда не уйдёт из футбола, а также не исключил, что в будущем может возглавить национальную сборную.

«Моя жизнь связана с футболом. Я до конца жизни буду в футболе, хотя многое зависит и от моего физического состояния. Как директор, менеджер, тренер, но я буду продолжать работать», — сказал Венгер.

Отвечая на вопрос о работе со сборной и возможности поехать на чемпионат мира 2022 года, Венгер отметил, что всё может быть. Арсен Венгер тренирует «Арсенал» с 1996 года. Его контракт действует до конца сезона-2018/19.

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Источник: Mirror Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон Арсен Венгер ЧМ-2022 Катар
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