Сербия сыграла вничью с Южной Кореей, Иванович провёл 100-й матч

В Ульсане завершился товарищеский матч между Южной Кореей и Сербией. Знаменателен он тем, что 33-летний защитник сербов и «Зенита» Бранислав Иванович провёл 100-й матч в составе национальной команды. Футболист появился на поле в стартовом составе и был заменён на 68-й минуте. Бранислав Иванович выступает за сборную Сербии с 2006 года.

Что касается голов, то все они были забиты после перерыва. Счёт на 59-й минуте открыл Адем Ляич, но сербы минимального преимущества не удержали. Спустя три минуты арбитр Ма Нин из Китая назначил пенальти, который реализовал Ку Чжа Чол – 1:1. В оставшееся время счёт больше не менялся.