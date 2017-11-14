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Сербия сыграла вничью с Южной Кореей, Иванович провёл 100-й матч

Футбол

В Ульсане завершился товарищеский матч между Южной Кореей и Сербией. Знаменателен он тем, что 33-летний защитник сербов и «Зенита» Бранислав Иванович провёл 100-й матч в составе национальной команды. Футболист появился на поле в стартовом составе и был заменён на 68-й минуте. Бранислав Иванович выступает за сборную Сербии с 2006 года.

Что касается голов, то все они были забиты после перерыва. Счёт на 59-й минуте открыл Адем Ляич, но сербы минимального преимущества не удержали. Спустя три минуты арбитр Ма Нин из Китая назначил пенальти, который реализовал Ку Чжа Чол – 1:1. В оставшееся время счёт больше не менялся.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
14 ноября 2017, вторник. 14:00 МСК
Южная Корея
1 : 1
Сербия
0:1 – Ляич – 59, 1:1 – Чол – 62 (пен)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Сербии - Футбол Сборная Южной Кореи - Футбол ФК Зенит Бранислав Иванович товарищеские матчи ЧМ-2018
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