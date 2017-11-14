Павлюченко: меня подставили, выставив человеком, который кинул «Арарат»

Нападающий «Арарата» Роман Павлюченко рассказал о ситуации, которая сложилась между ним и руководством столичного клуба. Ранее в СМИ сообщалось, что в команде недовольны тем, что форвард покинул расположение клуба и раньше срока отправился в отпуск.

«Мне сейчас все звонят из-за информации, которая появилась в прессе. «Арарат» заявил, что я без спроса уехал в отпуск. Я хотел бы рассказать, как всё было на самом деле. Перед предпоследней игрой я разговаривал с президентом клуба. Спросил его: «Могли бы меня отпустить с последней игры? У ребенка каникулы, обещал отвезти на море». На тот момент у нас был отрыв 15 очков от второго места.



Президент «Арарата» ответил, дословно: «Я не против. Если главный тренер отпускает, то без проблем». Я подошёл к тренеру и объяснил ситуацию. Он ответил, что если президент дал добро, то он тоже отпускает. На следующий день я улетел на море. Команда собралась, а меня не было, и никто не позвонил с вопросом: «Рома, почему тебя нет на тренировке?»



Через пять дней президент собрал команду со словами: «Мы разрываем контракт с Павлюченко – он у нас больше играть не будет». Сейчас мы встречаемся с руководством и обсуждаем условия расторжения соглашения. Прессе заявили, что я без спроса бросил команду. Я в футболе всю жизнь и с мозгами дружу! Я не могу взять и уехать. Я не такой человек. Если бы мне сказали, что я нужен на игре, то семья улетела бы, а я бы остался. Выставили меня человеком, который кинул команду. То, что я говорю, – правда. На меня гонят, не имея на то оснований.



Тренер сказал: «Без проблем, езжай». Я с ним общался и до, и после предпоследнего матча. У меня ещё микротравма икроножная. Тренер говорил: «У тебя ведь есть проблемы со здоровьем, скорее всего, ты не будешь готовиться к последнему матчу». Мне требовалось две недели на восстановление мышц. Я действительно не смог бы.



Я звонил президенту „Арарата“, но он не отвечает. Общался с гендиром. Он ответил: «Тебя Арам Ашотович не отпускал». Я бы не стал выдумывать. Привык всё выстраивать на доверии. Не ехать же к юристам за печатью, если тебе говорят «Езжай без проблем». А мне ещё и вторую причину назвали, почему хотят разорвать со мной контракт. Им не нравится моя игра. В 11 встречах я забил 9 мячей, мол, это плохой показатель, и они хотели бы в два-три раза больше. Это слова гендира. Такая вот причина для разрыва контракта. Мне просто не хочется, чтобы люди думали, будто я такой гад. Я не люблю ругаться, но хотелось рассказать правду. Меня подставили. Я не знаю, зачем такие вещи делает президент и главный тренер. Когда отрыв три очка, то Павлюченко нужен, когда стало 15 очков – уже не нужен», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.