Агуэро: хочу забить гол, который поможет «МС» выиграть Лигу чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, говоря о своём клубном рекорде – 179 голов за «горожан», рассказал, какой гол хотел бы забить в будущем и какие цели ставит перед собой.
«Моя цель – продолжать бороться за трофеи. Бог даст, забить больше голов. Главное, чтобы команда выигрывала турниры – это самая большая награда.
Что касается гола, хотел бы забить такой, как в матче с «КПР» или гол, который помог бы нам выиграть Лигу чемпионов», — рассказал Агуэро в беседе с пресс-службой клуба.
На групповом этапе Лиги чемпионов «Манчестер Сити», набрав 12 очков, лидирует в группе F. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
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