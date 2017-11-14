Агуэро: хочу забить гол, который поможет «МС» выиграть Лигу чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, говоря о своём клубном рекорде – 179 голов за «горожан», рассказал, какой гол хотел бы забить в будущем и какие цели ставит перед собой.

«Моя цель – продолжать бороться за трофеи. Бог даст, забить больше голов. Главное, чтобы команда выигрывала турниры – это самая большая награда.

Что касается гола, хотел бы забить такой, как в матче с «КПР» или гол, который помог бы нам выиграть Лигу чемпионов», — рассказал Агуэро в беседе с пресс-службой клуба.

На групповом этапе Лиги чемпионов «Манчестер Сити», набрав 12 очков, лидирует в группе F. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».