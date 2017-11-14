100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Кобелев: нападающие сборной России лучше играют в оборону, чем в атаку

Футбол

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказал мнение по поводу предстоящего матча сборной России против сборной Испании, который пройдёт в Санкт-Петербурге 14 ноября.

«Игры с топ-сборными – это хорошо. Для того чтобы понять свой уровень, нужно играть с соперниками, которые превосходят тебя в классе. При всём уважении к Корее и Ирану – это слабые команды. Игры с ними ни к чему не привели. Встречи с такими соперниками не показывают нашего уровня.

Полоз, Кокорин и Смолов способны взаимодействовать вместе на поле. Почему не получилось в матче с Аргентиной? Мы же не знаем, какую установку дал им тренер. Действия в атаке – это действия всей команды, а не двух – трёх игроков. С Аргентиной часто теряли мяч. Не доводили как раз до нападающих его. В обороне играли достаточно уверенно. Увы, наши нападающие лучше играют в оборону, чем в атаку.

Хочется, чтобы наша сборная больше и увереннее играла в атаку. Это даст возможность забить в ворота испанцев», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:45 мск.

Гамула: Полоз, Кокорин и Смолов – очень сильные нападающие, они забьют Испании
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол Сборная России — Футбол ФК Динамо Москва Андрей Кобелев ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент