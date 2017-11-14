До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Далич будет руководить сборной Хорватии на ЧМ-2018

Футбол

Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер и главный тренер сборной Златко Далич согласовали условия продолжения работы. Сроки нового соглашения 51-летнего специалиста с национальной командой не сообщаются, но он будет руководить сборной на чемпионате мира 2018 года в России.

Напомним, Далич сменил Анте Чачича на посту главного тренера сборной Хорватии в начале октября и вывел «клетчатых» в финальную часть ЧМ-2018 через стыковые матчи.

«Я горжусь тем, что мы с ребятами сделали в последних трёх матчах отборочного турнира. Участие в чемпионате мира очень много значит для Хорватии, но я постараюсь сделать так, чтобы просто участием дело не ограничилось», — сказал Далич после встречи с Шукером.

Официально Далич должен быть утверждён в качестве тренера сборной Хорватии на заседании исполкома Хорватского футбольного союза, которое состоится на следующей неделе.

Источник: Хорватский футбольный союз Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Хорватии — Футбол Давор Шукер
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент