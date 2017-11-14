Самарская область снова сократит финансирование «Крыльев Советов»

Самарская область сократит финансирование «Крыльев Советов» из регионального бюджета, сообщает «Комсомольская правда — Самара».

Если в 2016 году самарская команда получила из казны региона около 1 млрд рублей, то в 2017-м – вполовину меньше. Сейчас сумму урезали ещё вдвое, до 200 млн рублей.



Об этом было объявлено на расширенном заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губернской думы.

Восполнить нехватку денег из областного бюджета собираются за счёт спонсоров. Предполагают, что их удастся привлечь и клуб не пострадает.



Всего на развитие спортивных команд региона дадут 350 млн рублей. Кроме 200 млн «Крыльям Советов» 100 млн отправят в хоккейную «Ладу», а остальные 50 млн разделят между собой волейбольная «Нова» (20 млн), ФК «Сызрань-2003» (10 млн), баскетбольный клуб «Самара» (10 млн), женская волейбольная «Искра» (6 млн) и БК «Политех-СамГТУ» (4 млн).