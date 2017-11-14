ФФУ утвердила техническое поражение «Динамо» за неявку на матч в Мариуполь

Апелляционный комитет Федерации футбола Украины утвердил решение Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ относительно присуждения киевскому «Динамо» технического поражения со счётом 0:3 за неявку команды на матч 7-го тура украинской Премьер-лиги с «Мариуполем».



«Динамо» обжаловало решение КДК ФФУ в апелляционном комитете, после чего предложило клубам УПЛ выразить свою позицию по этому вопросу. Киевский клуб рассчитывал, что в случае поддержки большинства клубов матч в Мариуполе позволят переиграть. «Динамо» поддержало большинство клубов УПЛ («Заря», «Александрия», «Карпаты», «Олимпик», «Зирка», «Черноморец» и «Сталь»), «Верес» воздержался, а «Мариуполь», «Шахтёр» и «Ворскла» проголосовали против инициативы киевского клуба.



Несмотря на это голосование, сегодня апелляционный комитет ФФУ утвердил техническое поражение «Динамо» в матче против «Мариуполя». Это также касается матчей команд «Динамо» U19 и U21, которые также не явились на свои игры в Мариуполе, сообщает интернет-издание «Команда № 1».

Матч 7-го тура УПЛ «Мариуполь» — «Динамо», который был запланирован на 27 августа, не состоялся по причине неявки команды гостей. Киевляне мотивировали своё решение отсутствием гарантий безопасности в Мариуполе со стороны государственных структур и предлагали сыграть на нейтральном поле.