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Сборные Англии и Италии 27 марта сыграют на «Уэмбли»

Футбол

Федерация футбола Италии на своём официальном сайте сообщила о проведении товарищеского матча со сборной Англии.

Встреча между англичанами и итальянцами состоится 27 марта на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Напомним, что сборная Италии впервые с 1958 года не сыграет на чемпионате мира — «скуадра адзурра» в стыковых матчах уступила Швеции.

Как отмечает Football Italia, некоторые болельщики призывают Джанлуиджи Буффона сыграть в матче с англичанами в качестве прощальной игры за сборную. 39-летний вратарь намеревался завершить карьеру в национальной команде после чемпионата мира—2018 в России.

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Источник: Федерация футбола Италии Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Англии — Футбол Сборная Италии — Футбол Джанлуиджи Буффон
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