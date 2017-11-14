Сборные Англии и Италии 27 марта сыграют на «Уэмбли»

Федерация футбола Италии на своём официальном сайте сообщила о проведении товарищеского матча со сборной Англии.

Встреча между англичанами и итальянцами состоится 27 марта на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Напомним, что сборная Италии впервые с 1958 года не сыграет на чемпионате мира — «скуадра адзурра» в стыковых матчах уступила Швеции.

Как отмечает Football Italia, некоторые болельщики призывают Джанлуиджи Буффона сыграть в матче с англичанами в качестве прощальной игры за сборную. 39-летний вратарь намеревался завершить карьеру в национальной команде после чемпионата мира—2018 в России.