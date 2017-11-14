Сакки: мы ищем козла отпущения, но Вентура провёл достойную карьеру

Бывший главный тренер сборной Италии Арриго Сакки прокомментировал невыход национальной команды на ЧМ-2018 и поделился мыслями о возможном назначении Карло Анчелотти на пост нового рулевого «скуадра адзурра» вместо Джампьеро Вентуры.

«Невыход на чемпионат мира — это не случайность, посмотрите на результаты Италии на двух последних мундиалях. Хорошая команда состоит из многих вещей, разницу не делает один игрок.

В подобных случаях мы ищем козла отпущения, но Вентура провёл достойную карьеру, и один человек не может решить проблему. Анчелотти — хороший тренер, но нам нужно начать делать всё по-другому ещё с основ", — сказал Сакки.