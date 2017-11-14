Созин: в матче с Испанией хотел бы увидеть от сборной России игру в футбол

Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян поделился ожиданиями от товарищеского матча Россия — Испания, который состоится сегодня, 14 ноября, на стадионе «Санкт-Петербург».

«После матча с Аргентиной, когда я поделился своими ощущениями о невыразительной игре, многие знакомые сказали, что так нельзя. Команду надо любить, поддерживать, и они в этом правы. Но при этом белое надо называть белым, а чёрное — чёрным. Матч с Аргентиной, на мой субъективный взгляд, был одним из самых невыразительных за последние два года. Поэтому я смотрю с оптимизмом на Испанию – два матча подряд так команда играть не может. Понятно, что будет сделана работа над ошибками.

Я хотел бы увидеть игру в футбол, а не выполнение поставленной задачи вроде сыграть 0:1 или проиграть с приемлемым счётом. Проиграть можно в любой игре, но хочется увидеть футбол с опасными моментами, с атакующими действиями и интересными комбинациями.

Сейчас нам не важен результат, надо проверить, есть ли что-то, что можно противопоставить сильнейшим сборным мира, потому что Аргентина, Бразилия и Испания – в первой пятёрке. Жду от сборной хорошего и увлекательного футбола от души, которой не было в матче против Аргентины", — заявил Созин.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Испания. Начало — в 21:45 мск.