Кантона: я не единственный, кто хочет видеть Бензема в сборной Франции

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» француз Эрик Кантона выступил за возвращение в сборную Франции нападающего «Реала» Карима Бензема. По его словам, он не единственный, кто хочет видеть 29-летнего форварда в национальной команде.

Напомним, что Бензема не играл за сборную Франции с октября 2015 года. Главный тренер трёхцветных Дидье Дешам перестал вызывать его в национальную команду после скандала, связанного с шантажом Матьё Вальбуэна. Бензема неоднократно заявлял о желании вернуться, но Дешам своё решение менять не намерен.

«Разумеется, мы хотим видеть лучших игроков, я хочу видеть Карима Бензема в сборной Франции, и, по моему мнению, не я один», — цитирует Кантона Goal со ссылкой на France Inter.