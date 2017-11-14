Маркевич: сборная Украины не вышла на ЧМ из-за отсутствия классных нападающих

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мыслями о выступлении национальной команды в квалификации чемпионата мира 2018 года. Украинцы заняли третье место в своей группе и не смогли пробиться на турнир.



«Команда потихоньку выходит на новый уровень. По крайней мере футболисты старались держать мяч, не били куда попало. В прошедшем отборе сборная выглядела солидно. Правда, целостной картина игры была только в домашней встрече с Турцией. В некоторых поединках команда хорошо выглядела в одном из таймов. Но этого пока недостаточно, чтобы находиться среди лучших сборных мира. Есть куда расти.



В чём главная причина невыхода Украины на ЧМ? В отсутствии классных нападающих. В «Динамо» на первых ролях Мбокани и Мораес, в «Шахтёре» — Феррейра, в «Заре» — Юри. Когда команда пытается контролировать мяч, без классного форварда КПД получается на порядок ниже. Кравец и Беседин преимущественно выходят на замены, Селезнёв в Турции себя не проявляет», — цитирует Маркевича «Команда № 1».

Блохин: не вижу хороших нападающих на Украине