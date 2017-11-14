Самедов: верю, что получится восстановиться к матчу с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов в эфире программы «Все на футбол» заявил, что надеется вернуться в строй после травмы к матчу 18-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом», который состоится 27 ноября, высказал мнение об игре сборной России в товарищеском матче с командой Аргентины (0:1), а также об ажиотаже вокруг Лионеля Месси.



«У меня всё нормально, восстанавливаюсь. Думаю, скоро вернусь на поле. Верю, что получится восстановиться к матчу с „Зенитом“. Всегда хочется играть. Когда получаешь травму, то расстраиваешься. Но ничего не поделаешь. Я очень сильно расстроился, но ничего, смотрел сборную, приходил на стадион, переживал за ребят. Команда полностью выкладывалась в матче с Аргентиной, и у нас всегда так.



Мне кажется, у нас в стране создали такую ауру вокруг Месси. Да, это великий футболист, но почему-то других игроков сборной Аргентины совсем не отмечают. В этой команде собраны футболисты высочайшего уровня. Почему-то все говорят о майке Месси, кто с ним поменяется. То, что майка досталась Глушакову, знают все. Пока не троллили его. Думаю, Денис приедет в клуб и всё услышит», — заявил Самедов.

Самедов: «Зенит» не такой сильный, как о нём пишут