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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Всероссийский урок «Футбол без дискриминации» пройдёт в городах ЧМ-2018

Футбол

16 ноября, в Международный день толерантности, во всех городах-организаторах чемпионата мира 2018 года состоится Всероссийский школьный урок «Футбол без дискриминации». Урок пройдёт в более чем 70 школах по всей стране, его организаторами являются оргкомитет «Россия 2018» и Федеральный научно-методический центр в области психологии и педагогики толерантности.

«В рамках урока школьников ждёт интерактивная программа, включающая просмотр тематического фильма, индивидуальные и групповые задания, дискуссии, решения кейсов и многое другое.

Основная цель урока «Футбол без дискриминации» состоит в создании среды, свободной от дискриминации на всех официальных мероприятиях ЧМ-2018, а также профилактика дискриминирующего поведения, воспитание ответственного, толерантного, гражданско-ориентированного поколения в контексте подготовки чемпионата мира по футболу на примере гуманистических ценностей футбола.

В нескольких школах Москвы, Нижнего Новгорода и Калининграда урок «Футбол без дискриминации» пройдёт с участием почётных гостей, в том числе послов ЧМ-2018 и профессиональных футболистов», — сообщается в пресс-релизе оргкомитета «Россия 2018».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Чемпионат мира 2018
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