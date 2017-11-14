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Самедов: сборной России нужно учиться у испанцев контролю мяча и тактике

Футбол

Полузащитник сборной России Александр Самедов в эфире программы «Все на футбол» поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Испании. Самедов не был вызван на ноябрьские матчи сборной из-за травмы.

«В теории можно сыграть с грандом смело, с прицелом атаку. Другое дело — как это воплотить в жизнь. Испания — это та команда, с которой стоит брать пример в плане контроля мяча, в тактических моментах, в том, как они сразу вступают в отбор при потере мяча. Думаю, нам нужно у них этому учиться и взять от этой игры максимум в плане того, куда мы хотим двигаться. Испанцев отличает контроль мяча, и это лучшая команда в этом плане вообще в мире. Разве что бразильцы могут с ними посоперничать», — сказал Самедов.

Матч Россия — Испания пройдёт в Санкт-Петербурге сегодня, 14 ноября, начало — в 21:45 мск.

Самедов: верю, что получится восстановиться к матчу с «Зенитом»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол Сборная России — Футбол Александр Самедов товарищеские матчи
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