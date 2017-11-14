Азмун рассказал, чего ему не хватает в Казани больше всего

Нападающий «Рубина» и сборной Ирана Сердар Азмун рассказал, чего ему в Казани не хватает больше всего.

«Друзей. Почти все они остались в Иране. В России я обрёл новых, но от этого старых любить меньше не стал. Хотелось бы видеться с ними гораздо чаще», — признался Азмун.

22-летний форвард прокомментировал слухи о том, что его порой навещают по 25-30 друзей.

«Нет, эта цифра слишком завышена, их гораздо меньше. У меня есть круг ребят, отношения с которыми сложились ещё до того, как я начал профессиональную карьеру во взрослом футболе — до 17 лет. Их я считаю своими истинными друзьями. К сожалению, по определённым причинам нам не со всеми удаётся часто видеться, поэтому преимущественно восполняем нехватку общения и разговариваем, делимся планами и мыслями, вспоминаем какие-то моменты.

Сюда переехали мои родители и сестра. Они поддерживают меня во всех начинаниях. Я рад этому, с ними чувствую себя более защищённым в эмоциональном плане, так как сильно привязан к своей семье. Кроме того, нас часто навещают родственники, благодаря чему дома часто образуется положительный фон", — поведал футболист.

Также Азмун рассказал о выступлении под руководством главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева.

«Не хочу делать громких заявлений, но он один из тех тренеров, которым хочется доверять. Почему? Потому что когда ты видишь конечный результат и понимаешь, за счёт чего он достигается, то проникаешься уважением к тренеру. На данный момент Курбан Бекиевич — один из лучших российских тренеров. В Казани все его по-настоящему уважают. Он замечательный человек и один из немногих, кто выкладывается без остатка», — поведал Азмун в интервью «RT на русском».