Азмун: очень бы хотел, чтобы иранские болельщики приехали в Россию на ЧМ

Нападающий «Рубина» и сборной Ирана Сердар Азмун в интервью «RT на русском» выразил мнение, что Россия сумеет произвести хорошее впечатление на иранских болельщиков, которые приедут на чемпионат мира—2018, а также поделился ожиданиями от участия в мундиале.

«Очень бы хотел, чтобы они приехали и познакомились с вашей страной. Уверен, многие останутся под впечатлением от русской культуры и местных обычаев в регионах, а также доброжелательности людей. Ну и, конечно же, в России потрясающие по красоте города.

Не каждому футболисту удаётся сыграть на чемпионате мира. Квалификация в финальную часть турнира — уже большое достижение. Главная цель лично для меня — постараться приложить все усилия для выхода национальной команды из группы", — заявил Азмун.