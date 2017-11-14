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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Азмун: очень бы хотел, чтобы иранские болельщики приехали в Россию на ЧМ

Футбол

Нападающий «Рубина» и сборной Ирана Сердар Азмун в интервью «RT на русском» выразил мнение, что Россия сумеет произвести хорошее впечатление на иранских болельщиков, которые приедут на чемпионат мира—2018, а также поделился ожиданиями от участия в мундиале.

«Очень бы хотел, чтобы они приехали и познакомились с вашей страной. Уверен, многие останутся под впечатлением от русской культуры и местных обычаев в регионах, а также доброжелательности людей. Ну и, конечно же, в России потрясающие по красоте города.

Не каждому футболисту удаётся сыграть на чемпионате мира. Квалификация в финальную часть турнира — уже большое достижение. Главная цель лично для меня — постараться приложить все усилия для выхода национальной команды из группы", — заявил Азмун.

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Источник: RT на русском Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Ирана — Футбол ФК Рубин Сердар Азмун ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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