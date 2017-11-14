Прямая видеотрансляция матча Россия — Испания

Сегодня, 14 ноября, в Санкт-Петербурге состоится товарищеский матч между сборными России и Испании.

«Чемпионат» представляет возможность любителям футбола наблюдать за матчем в прямом эфире. Начало встречи — в 21:45 по московскому времени.

Видеотрансляцию матча Россия — Испания можно посмотреть в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что в предыдущем товарищеском матче российская сборная дома уступила команде Аргентины (0:1), а испанцы на своём поле разгромили сборную Коста-Рики (5:0).