Оразсахедов: Бердыев — мой отец в футболе, хочу играть в его команде

25-летний туркменский нападающий Вахыт Оразсахедов, ранее выступавший за «Рубин» и «Ростов», в интервью Turkmenportal назвал Курбана Бердыева своим футбольным отцом, а также выразил надежду на то, что зимой сможет съездить на просмотр в казанскую команду.

«Хотелось бы поиграть в Европе, в каком-нибудь топ-клубе. В каком клубе мечтаю поиграть? Болею за мадридский «Реал». Но играть хочу в команде Курбана Бердыева. Он мой отец в футболе. И поэтому, где бы ни работал Курбан Бекиевич, играть хочу только в его команде.



Нынешний сезон начал в «Ахале» и решил остаться пока здесь. Даст Аллах, может быть зимой получится съездить на просмотр в «Рубин», — заявил футболист.