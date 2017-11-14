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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Мутко: на чистом английском предлагал Ибрагимовичу играть за сборную России

Футбол

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко пошутил, что предлагал шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу выступать за сборную России. После выхода сборной Швеции на ЧМ-2018 обсуждается возможность того, что 36-летний форвард возобновит карьеру в национальной команде и приедет в Россию.

«Будет ли звать Златана на чемпионат мира? А я ему предлагал за сборную России играть. В Ростове подхожу к нему, приглашаю на чемпионат мира. Он говорит: «Я закончил за сборную». А я ему — на чистом английском, конечно: «Так это ты там закончил, а я тебе за нас предлагаю». Он сказал, что это отличная мысль», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Видео интервью Мутко можно посмотреть на «Чемпионате».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол Сборная Швеции — Футбол Виталий Мутко Златан Ибрагимович
Новости. Чемпионат мира 2018
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