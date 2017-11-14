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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Р. Карлос: Неймар, Силва и Виллиан способны привести Бразилию к победе на ЧМ

Футбол

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос выразил мнение, что пятикратные чемпионы мира имеют неплохие шансы выиграть мировое первенство в 2018 году.

«У нас есть игроки мирового класса и лидеры в лице Неймара, Виллиана и Тьяго Силвы. Это опытные футболисты, и я убеждён, что у них есть всё для того, чтобы привести Бразилию к победе на чемпионате мира. Как бразилец, я хочу, чтобы моя сборная выиграла предстоящий турнир, но Аргентина, Германия и Испания тоже будут среди фаворитов», — цитирует Карлоса Marca.

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Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Бразилии — Футбол Виллиан Неймар Роберто Карлос Тьяго Силва
Новости. Чемпионат мира 2018
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