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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Мутко: смотрел матч Италия — Швеция и не уснул после этого Буффона

Футбол

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что следил за ответным матчем между сборными Италии и Швеции за выход на ЧМ-2018, который прошёл 13 ноября в Милане и завершился со счётом 0:0. Шведы пробились на турнир в России благодаря домашней победе со счётом 1:0.

«Смотрел матч Италии и не уснул после этого Буффона. Но спорт есть спорт, и шведы, значит, больше хотели и сыграли как надо. Будем ждать их. У итальянцев было поколение таких игроков, как Дель Пьеро, в каждом поколении были мировые звёзды, а сейчас звёзды не вырастают», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.

Напомним, по окончании встречи голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон со слезами на глазах объявил о завершении карьеры в сборной.

Видео интервью Мутко можно посмотреть на «Чемпионате».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол Виталий Мутко Джанлуиджи Буффон
Новости. Чемпионат мира 2018
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