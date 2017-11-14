Сборная Испании объявила стартовый состав на матч с Россией

Стал известен стартовый состав сборной Испании на товарищеский матч с командой России, который пройдёт в Санкт-Петербурге.

Испания: де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Иньеста, Тьяго Алькантара, Сусо, Асенсио, Родриго.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Испания. Начало встречи — в 21:45 по московскому времени.



Напомним, в предыдущем товарищеском матче россияне на стадионе «Лужники» в Москве проиграли аргентинцам со счётом 0:1, а испанцы со счётом 5:0 разгромили Коста-Рику.