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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Сборная Испании объявила стартовый состав на матч с Россией

Футбол

Стал известен стартовый состав сборной Испании на товарищеский матч с командой России, который пройдёт в Санкт-Петербурге.

Испания: де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Иньеста, Тьяго Алькантара, Сусо, Асенсио, Родриго.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Испания. Начало встречи — в 21:45 по московскому времени.

Напомним, в предыдущем товарищеском матче россияне на стадионе «Лужники» в Москве проиграли аргентинцам со счётом 0:1, а испанцы со счётом 5:0 разгромили Коста-Рику.

Лунёв выйдет в стартовом составе сборной России в матче с Испанией
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол Сборная России — Футбол товарищеские матчи
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