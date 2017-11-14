Лебедев: двух ударов россиян по воротам испанцев будет недостаточно для победы

Член исполкома Российского футбольного союза, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным поделился мнением о предстоящем матче сборной России со сборной Испании, который состоится на стадионе «Санкт-Петербург» сегодня, 14 ноября.

«К сожалению, от сегодняшнего матча сборной России не жду ничего. Хотя небольшой прогресс с приходом Черчесова наблюдается, но этого недостаточно, чтобы выступать на мировом уровне. Матч с Аргентиной это показал. Всего один удар по воротам нанесли. Аргентинцы даже не играли. Они просто перекатывали мячик. Мы все понимаем, что игры у сборной России не было. Отдельные всплески игроков не создали должного впечатления.

Если два раза ударим по воротам испанцев сегодня — это уже будет лучше, чем в матче с Аргентиной. Но этого недостаточно для победы. В любом случае сборная Испании нанесёт в три раза больше ударов по нашим воротам. Не удивлюсь, если и забьют больше, чем наши. Надо смотреть реальности в глаза», — сказал Лебедев.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Испания. Начало — в 21:45 мск.