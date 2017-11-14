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Радимов подарил ушанку врачу сборной Испании

Футбол

Бывший полузащитник «Сарагосы» и сборной России Владислав Радимов опубликовал фотографию, где он запечатлён с врачом сборной Испании Оскаром Селадой, с которым они выступали на Пиренеях. Радимов подарил экс-одноклубнику шапку-ушанку.

«Красавец в ушанке с кокардой — мой старинный амиго Оскар Луис Селада! Мы сдружились ещё в „Сарагосе“, играли вместе. Он был таким жёстким полузащитником, что страх один: ломал противникам ноги направо и налево. А в начале двухтысячных решил начать их чинить.

Кто-то после окончания игровой карьеры становится дизайнером, кто-то — порнозвездой. Или водопроводчиком, получив при этом рыцарский титул. Ну или просто мэром Тбилиси. Оскар же пошёл в медицину. И уже врачом сборной Испании стал дважды чемпионом Европы и чемпионом мира!» — написал Радимов в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Радимова.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча Россия — Испания. Начало встречи — в 21:45 по московскому времени.

Геркус: приятно, когда к нашим просьбам прислушиваются. Миранчук — в старте!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол Сборная России — Футбол ФК Сарагоса Владислав Радимов товарищеские матчи Фото
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