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Агуэро отправили в больницу в качестве меры предосторожности

Футбол

Пресс-служба сборной Аргентины сообщила, что форвард Серхио Агуэро в перерыве товарищеского матча с Нигерией (2:4) был доставлен в больницу в качестве меры предосторожности. С игроком «Манчестер Сити», который упал в обморок в раздевалке, судя по всему, нет ничего серьёзного, но в больнице ему предстоит пройти обычные процедуры, предусмотренные в случаях потери сознания.

Напомним, в первом тайме матча с Нигерией Агуэро забил гол, ставший для него 36-м за национальную команду. Агуэро опередил Эрнана Креспо (35 голов) и вышел на чистое третье место по количеству голов за сборную Аргентины. Больше него в национальной команде забили только Габриэль Батистута (54 гола) и Лионель Месси (61 гол).

Агуэро в перерыве матча Аргентина — Нигерия упал в обморок
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити Сборная Аргентины — Футбол Сборная Нигерии - Футбол Серхио Агуэро товарищеские матчи Травмы — футбол
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