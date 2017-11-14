Агуэро отправили в больницу в качестве меры предосторожности

Пресс-служба сборной Аргентины сообщила, что форвард Серхио Агуэро в перерыве товарищеского матча с Нигерией (2:4) был доставлен в больницу в качестве меры предосторожности. С игроком «Манчестер Сити», который упал в обморок в раздевалке, судя по всему, нет ничего серьёзного, но в больнице ему предстоит пройти обычные процедуры, предусмотренные в случаях потери сознания.

Напомним, в первом тайме матча с Нигерией Агуэро забил гол, ставший для него 36-м за национальную команду. Агуэро опередил Эрнана Креспо (35 голов) и вышел на чистое третье место по количеству голов за сборную Аргентины. Больше него в национальной команде забили только Габриэль Батистута (54 гола) и Лионель Месси (61 гол).