Молодёжная сборная России проиграла Италии, пропустив решающий гол в концовке

Молодёжная сборная России в товарищеском матче уступила сверстникам из Италии. Встреча, прошедшая в Фрозиноне, завершилась со счётом 3:2 в пользу итальянцев.

На 12-й минуте Даньеле Верде вывел хозяев вперёд, а в конце первого тайма Николай Рассказов счёт сравнял. На 71-й минуте россияне повели в счёте — отличился Зелимхан Бакаев. Отыгрались итальянцы шесть минут спустя — точным ударом отметился Витторио Париджини. На 83-й минуте в ворота российской сборной был назначен пенальти, но Игорь Лещук справился с ударом в исполнении Патрика Кутроне. Тем не менее победу праздновали итальянцы —на четвёртой компенсированной минуте решающий мяч забил Риккардо Орсолини.