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Молодёжная сборная России проиграла Италии, пропустив решающий гол в концовке

Футбол

Молодёжная сборная России в товарищеском матче уступила сверстникам из Италии. Встреча, прошедшая в Фрозиноне, завершилась со счётом 3:2 в пользу итальянцев.

На 12-й минуте Даньеле Верде вывел хозяев вперёд, а в конце первого тайма Николай Рассказов счёт сравнял. На 71-й минуте россияне повели в счёте — отличился Зелимхан Бакаев. Отыгрались итальянцы шесть минут спустя — точным ударом отметился Витторио Париджини. На 83-й минуте в ворота российской сборной был назначен пенальти, но Игорь Лещук справился с ударом в исполнении Патрика Кутроне. Тем не менее победу праздновали итальянцы —на четвёртой компенсированной минуте решающий мяч забил Риккардо Орсолини.

Товарищеские матчи U21. Ноябрь 2017
14 ноября 2017, вторник. 20:30 МСК
Италия U21
3 : 2
Россия U21
1:0 – Верде – 12, 1:1 – Рассказов – 45, 1:2 – Бакаев – 71, 2:2 – Париджини – 77, 3:2 – Орсолини – 90+4
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Молодёжная сборная России — Футбол Сборная Италии — Футбол
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