Сампаоли: все проблемы сборной Аргентины кроются в области психологии

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли поделился мыслями о поражении в товарищеском матче с Нигерией (2:4).

«Мне тяжело объяснить случившееся после перерыва. Мы хорошо играли в первом тайме. Во втором пытались играть в атаку, но такие срывы случаются со всеми командами. У нигерийцев было много хороших моментов, они здорово играли в защите. Но и мы, думаю, просто не реализовали свои моменты. Было слишком много навесов.

Повторюсь, первый тайм мы отыграли на очень высоком уровне. Полагаю, что все наши проблемы кроются в области психологии. Полагаю, нам нужно больше работать над наигрыванием комбинаций. Нам нужно внимательно проанализировать всё, что произошло. Это поможет нам не совершать таких ошибок в будущем.

В отсутствие Месси у нас не получается игра в атаке? Да, возможно, так и есть. Но наша задача — организовать игру таким образом, чтобы команда могла создавать моменты. И те опасные моменты, которые мы создали, были достаточно хороши. Мы знаем, что нам необходимо улучшать контроль мяча, нужно добиться того, чтобы каждый футболист выполнял на поле поставленную задачу. Чемпионат мира не сейчас, а в будущем, и у нас есть время над этим поработать.

Я не могу подталкивать людей на поле, чтобы они забивали голы. Мы не должны превращать спортивное соперничество в какой-то бой. У нас есть ряд игроков, которые переживают сейчас не самый лёгкий момент, и нам следует работать над тем, чтобы они пережили эти ситуации.

Серхио Агуэро был не очень хорош во втором тайме, нам пришлось его заменить. Я не думаю, что здесь вопрос физического состояния игрока, скорее — психологического», — передаёт слова Сампаоли корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.