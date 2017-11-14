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ЧМ-2018 - Европа
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Лунёв получил травму, Глушаков занял место в воротах сборной России

Футбол

Голкипер сборной России Андрей Лунёв серьёзно пострадал после стыка с нападающим сборной Испании Родриго в концовке товарищеской встречи.

Испанский форвард выскочил один на один с Лунёвым, далеко отпустив от себя мяч, после чего пошёл в стык, ударив ногой в голову вратаря «Зенита».

Лунёву, у которого была кровь, перевязали голову, поле страж ворот российской сборной покинул на электрокаре.

К тому моменту замен у сборной не было и место в воротах занял полузащитник Денис Глушаков. После ввода мяча в игру судья почти сразу дал свисток об окончании матча.

Видео можно посмотреть в «твиттере» сборной России.

Сборная России сыграла вничью с Испанией — 3:3, отыгравшись со счёта 0:2
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол ФК Зенит Андрей Лунёв Денис Глушаков Травмы — футбол
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