Лунёв получил травму, Глушаков занял место в воротах сборной России

Голкипер сборной России Андрей Лунёв серьёзно пострадал после стыка с нападающим сборной Испании Родриго в концовке товарищеской встречи.

Испанский форвард выскочил один на один с Лунёвым, далеко отпустив от себя мяч, после чего пошёл в стык, ударив ногой в голову вратаря «Зенита».

Лунёву, у которого была кровь, перевязали голову, поле страж ворот российской сборной покинул на электрокаре.

К тому моменту замен у сборной не было и место в воротах занял полузащитник Денис Глушаков. После ввода мяча в игру судья почти сразу дал свисток об окончании матча.

Видео можно посмотреть в «твиттере» сборной России.