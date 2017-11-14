Идову: когда забил в дебютном матче за сборную Нигерии, то сам не поверил

Защитник «Амкара» Брайан Идову, который дебютировал за сборную Нигерии в товарищеском матче с командой Аргентины и в первой же игре за национальную команду отметился голом, рассказал, с какими эмоциями выходил на поле стадиона в Краснодаре, и что почувствовал, когда забил гол.

«Перед выходом на поле давно меня так не потряхивало, если честно. Просто это был для меня важнейший матч — дебютная игра за сборную. Отец смотрел матч на трибунах, а много одноклубников смотрели по телевизору. В начале игры успокоился. Когда забил, то сам не поверил: я ведь за „Амкар“ забил всего три гола. А тут в дебюте забил. Денис Хохлов, мой друг, которого вы знаете по шоу „Кто хочет стать легионером?“, написал мне заранее, что я забью. Я ответил: „Конечно!“ Денис оказался прав», — цитирует Идову Rusfootball.

Кроме того, Идову оценил свои шансы поехать в составе сборной Нигерии на ЧМ-2018. «Шансы есть всегда. Главное, мне работать над собой и прогрессировать. Как сказал тренер на пресс-конференции, мои выступления за клуб будут учитываться при решении, вызывать меня или нет», — заявил футболист.

Идову рассказал также о том, что говорили игроки сборной Нигерии про Краснодар, про стадион и про атмосферу в целом.

«Стадион им очень понравился, все были поражены. Газон тоже в порядке. В городе им не понравилось только то, что мы ездили на тренировки по всем пробкам. Я им сказал: „Хорошо, что попали в Краснодар! А то могли бы играть там, где сейчас гораздо холоднее.“ Ребят больше удивил тот факт, что Краснодар не принимает чемпионат мира, что построил этот стадион сам президент клуба, а не город. Они были удивлены, но я сказал, что Сочи будет принимать игры», — сказал Идову.

Посмотреть гол Идову можно в «твиттере» Okwuchiii.