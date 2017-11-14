100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Нидерланды победили Румынию, Адвокат установил рекорд в последней игре в сборной

Футбол

Сборная Нидерландов одержала крупную победу над Румынией в товарищеском матче. Встреча прошла в Бухаресте на стадионе «Националь» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Голами в составе голландцев отметились Мемфис Депай, Райан Бабель и Люк де Йонг. Полузащитник «Спартака» Квинси Промес вышел на замену на 87-й минуте.

Матч с румынами стал последним у руля нидерландской сборной для главного тренера Дика Адвоката. Любопытно, что благодаря этой победе экс-рулевой «Зенита» стал рекордсменом сборной среди тренеров по количеству побед. Теперь на его счету 37 побед в 62 матчах, а у занимающего второе место Боба Гленденнинга — 36 побед в 87 матчах.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
14 ноября 2017, вторник. 22:00 МСК
Румыния
0 : 3
Нидерланды
0:1 – Депай – 47, 0:2 – Бабель – 56, 0:3 – де Йонг – 81
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Нидерландов - Футбол Сборная Румынии — Футбол ФК Спартак Дик Адвокат Квинси Промес Статистика
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент